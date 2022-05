Framatome continue ses emplettes pour être prêt à construire les nouveaux réacteurs nucléaires français EPR2. Cette fois, c’est dans le domaine de la soudure que la filiale d’EDF se renforce. Le 9 mai, l’entreprise a annoncé avoir finalisé l’acquisition des activités énergie nucléaire et naval de défense du groupe Efinor. Cela représente plus de la moitié, 400 personnes, de ce groupe industriel de Cherbourg (Manche) spécialisé dans le travail des métaux qui compte sept sites en France et un au Royaume-Uni. Sont concernées par le rachat les trois entités de Beaumont-Hague, les deux de Villefranche sur Saône et celles de Cadarache, Cherbourg (chez Naval Group) et Paris.

[...]