Foxconn s’allie à l’indien Vedanta pour créer la plus grosse usine de puces en Inde

L’Inde entre à son tour dans la course à la production de semi-conducteurs. Le gouvernement de l’Etat de Gujarat et le groupe indien minier Vedanta ont annoncé, le 13 septembre, avoir conclu un protocole d’accord en vue de l’établissement à Ahmedabad, la capitale de l’Etat, de la plus grande usine de puces électroniques. Le projet comprend également la création sur le même site d’une usine d’écrans LCD de génération 8,5 et d’une usine d’assemblage et d’encapsulation de semi-conducteurs. L’investissement total envisagé se monte à l’équivalent de 19,4 milliards de dollars : 11,8 milliards de dollars pour l’usine d’écrans plats et 7,6 milliards de dollars pour les usines de production et d’encapsulation de puces. Avec la promesse de créer quelques 100 000 emplois.

