Foxconn et NXP étendent leur partenariat dans le véhicule connecté

Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique Foxconn et le fabricant néerlandais de semi-conducteurs NXP font passer leur collaboration dans l’automobile à la vitesse supérieure. Ils ont annoncé, le 20 juillet, avoir conclu un protocole d'accord pour développer conjointement des plateformes pour une nouvelle génération de véhicules connectés et intelligents. Ils entendent combiner leurs portefeuilles de technologies et leurs expertises dans l’automobile pour réinventer les architectures et plates-formes d'électrification, de connectivité et de conduite autonome des véhicules. Cet accord étend le partenariat dans le cockpit numérique existant entre les deux sociétés depuis fin 2021.

