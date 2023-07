Foxconn et Analog Devices collaborent dans le cockpit numérique de véhicule électrique

Foxconn continue à tisser des partenariats dans les semi-conducteurs pour véhicules électriques. Le géant taiwanais de la sous-traitance électrique a annoncé le 20 juillet 2023 avoir conclu un protocole d’accord avec l’américain Analog Devices en vue du développement de nouvelles générations de cockpit numérique et de système de gestion de batterie. L’accord a été signé sous l’égide de Vincent Roche, PDG d’ Analog Devices, et Young Liu, patron Foxconn. Les deux entreprises veulent tracer une voie de transformation de l’automobile en faisant progresser les véhicules définis par logiciel pour les rendre plus durables et plus riches en fonctionnalités.

[...]