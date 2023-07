Foxconn envisage de construire une nouvelle usine dédiée à l'iPhone en Inde

Foxconn, principal assembleur de l’iPhone d’Apple, compte ouvrir une nouvelle usine en Inde. Elle sera située près de Bangalore, la capitale de l’Etat de Karnataka. Le projet a été annoncé le 17 juillet 2023 sur Twitter par Mallanagouda Basanagouda Patil, ministre du Commerce, de l’Industrie et du Développement d’infrastructure de cet Etat, connu pour être l’épicentre des hautes technologies en Inde. Cet investissement de plus de 1 milliard de dollars sera réalisé par Foxconn Industrial Internet (FII), filiale de Foxconn. Il devrait générer plus de 14 400 emplois.

