Foxconn dévoile deux nouveaux prototypes de véhicules électriques

Le géant taïwanais Foxconn (officiellement Hon Hai Precision Industry Company Ltd) a dévoilé deux nouveaux prototypes de véhicules électriques à la troisième édition de son événement éponyme, le Hon Hai Tech Day 2022, organisé le 18 octobre dans la capitale taïwanaise de Taipei.

L’entreprise, plus grand sous-traitant électronique au monde, fournit des composants électroniques à des entreprises telles que Samsung, Nintendo, Hewlett-Packard, et assemble les produits finis de certaines marques, comme les iPhone d’Apple. Le groupe emploie 970 000 personnes dans le monde et a engrangé 166,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Devenir un poids lourd de l'automobile

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]