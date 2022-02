Foxconn accélère sa diversification dans les puces avec un projet d’usine en Inde

Hon Hai Precision Industry enchaîne ses investissements stratégiques dans les semi-conducteurs. Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique, plus connu sous le nom de Foxconn, a annoncé lundi 14 février avoir conclu un accord avec le groupe indien Vedanta pour la création d’une usine de puces en Inde. Une coentreprise détenue à 40% par Foxconn et 60% par Vedanta sera créée à cet effet. Les détails, comme la localisation de l’usine, le montant de l’investissement ou le type de composants à produire, ne sont pas révélés à ce stade.

Ce projet intervient dans un contexte politique local des plus favorables. En décembre 2021, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé un plan d’incitation de plus de 10 milliards de dollars dans les semi-conducteurs et écrans plats, avec l’ambition de faire de l’Inde un hub majeur de la production électronique en Asie. Le plan vise à créer dans le pays un écosystème complet, allant de la conception de circuits intégrés jusqu’au packaging de puces, en passant par la production de Mems, capteurs, circuits photoniques, composants électroniques de puissance...

Monter dans la chaine de valeur

Depuis 2016, Foxconn multiplie les initiatives pour se faire une place dans l’industrie des semi-conducteurs. Au départ, l’objectif était de monter dans la chaîne de valeur en fournissant lui-même ces composants aux équipements électroniques qu’il assemble pour des clients comme Apple, Google, Amazon, Dell, HP et Sony. L’heure est aujourd’hui aussi d’accompagner ses trois diversifications stratégiques au-delà de la sous-traitance électronique : véhicules électriques, robotique et santé connectée.

Foxconn a fait son entrée dans les semi-conducteurs en 2016 en prenant le contrôle de Sharp, un groupe japonais d’électronique qui dispose d’un grand savoir-faire dans ce domaine et d’une usine de production de puces sur plaquettes de 200 mm à Fukuyama, au Japon. Il s’est ensuite doté de deux centres de conception, l’un à Shenzhen, en Chine, l’autre à Taiwan, et se prépare à mettre en route à Qingdao, en Chine, sa première usine de test, d’assemblage et de packaging de puces. Récemment, il a lancé XSemi, une coentreprise avec son compatriote Yageo, pour la conception de circuits intégrés analogiques, et racheté à Macronix une usine de 150 mm à Taiwan dans laquelle il compte produire des composants en carbure de silicium, une technologie clé des véhicules électriques.

C’est tout un écosystème de semi-conducteurs que Foxconn est en train de construire, pour accompagner ses diversifications. L'objectif est de réduire sa dépendance à Apple, qui lui rapporte près de la moitié de son chiffre d’affaires, et de gonfler ses marges d’exploitation situées ces dernières années entre 2 et 3%.