Fournisseur de Thales, Realmeca décolle grâce au Rafale

Aux confins de la Meuse et de la Marne, à l’écart des bassins traditionnels de l’industrie aéronautique, Realmeca accompagne la montée en puissance du Rafale de Dassault Aviation. La PME de Clermont-en-Argonne (Meuse) doit parvenir dans le courant de l’année 2023 à doubler sa cadence de production pour le groupe Thales, équipementier du célèbre chasseur dont elle est fournisseuse de rang 1. L’entreprise de 135 salariés (chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2022) assemble sept importants sous-ensembles de l’avion de combat: le système de guidage automatique des missiles, le capteur optronique frontal pour la vision nocturne et diurne, quatre éléments du système d’auto-défense Spectra (brouillage, détection, etc.) et enfin, le radar à antenne active qui équipe le nez de l’avion.

[...]