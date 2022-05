«Fournir à la pharma des unités de production clés en mains pour les principes actifs», vise Julien Marin, coordinateur du projet PIPAc

Un consortium entre les sociétés Novalix, De Dietrich Process Systems, Bruker et Alysophil, développe dans le Grand-Est un système d’unités mobiles et modulaires de production de principes actifs pharmaceutiques. Leur projet PIPAc, pour production intelligente de principes actifs, combine l’utilisation de la chimie en continu et le recours à l’intelligence artificielle. Près de 80 personnes collaborent à ce projet dont Julien Marin, coordinateur du consortium, qui nous livre les détails et les objectifs.