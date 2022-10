Four solaire industriel, flambée du gaz et projet de nouvelle usine, pénuries de métaux dans l'aéro... Les cinq articles les plus lus

1 - En Suisse, le premier four solaire industriel au monde bientôt prêt à recycler de l'acier

La PME suisse Panatere inaugurera dans quelques mois son four solaire industriel à concentration. Un modèle pilote - et une première mondiale - qui lui permettra de fondre un acier vert et local pour fabriquer des composants pour l'horlogerie, le médical et l'aéronautique.

2 - La flambée des prix de gaz pourrait remettre en cause le projet d'usine de Safran près de Lyon

L’usine de disques de freins carbone de Safran à Feyzin (Rhône) ouvrira au plus tôt en 2028, avec quatre ans de retard. L’explosion du prix du gaz remet en question la viabilité économique de cet investissement de 250 millions d‘euros. Le groupe cherche à obtenir des garanties auprès de ses partenaires et des pouvoirs publics.

3 - Airbus et Safran vont-ils devoir affronter une pénurie de métaux?

La chaîne d’approvisionnement aéronautique fait face à de fortes tensions au niveau de l’approvisionnement de certains métaux, en particulier le titane. Et la diversification de fournisseurs va prendre du temps. Le point dans la chronique L'aéro-post.

4 - Les annonces de Bruno Le Maire pour aider les entreprises à payer leurs factures énergétiques

Les fournisseurs d’énergie, reçus ce 5 octobre au ministère de l’Economie, se sont engagés via une charte à ne laisser aucun de leur client sans solution. Le prix de l’électricité sera également plafonné à 180 euros le mégawattheure pour les producteurs, et la rente reversée aux entreprises et collectivités en difficulté, a assuré Bruno Le Maire en conférence de presse.

5 - Ce que prévoit le plan sobriété du gouvernement pour les entreprises

Le gouvernement a dévoilé son plan de sobriété pour réduire au niveau national de 10% les consommations d’énergie en deux ans. 15 mesures génériques sont prévues pour les entreprises. Les sociétés du transport et du numérique devront jouer une partition spécifique.