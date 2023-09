Forvia va produire des sièges en acier décarboné fourni par SSAB

Une première mondiale ! Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, Forvia devient le pionnier de l'utilisation d'acier vert européen pour ses sièges ; l'intégration en série est prévue en 2026 avec tout le savoir-faire de Forvia pour les réaliser (entre autres par le procédé de traitement thermique). Cette réalisation, fruit d'une collaboration avec le fabricant d'acier nordique SSAB, marque une étape majeure dans l'innovation durable.