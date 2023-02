Forvia prédit une amélioration de ses résultats en 2023

Le groupe anticipe cette année un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d’euros et une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires, sur la base d'une production automobile mondiale annuelle de 82 millions de véhicules.

"Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023", a déclaré dans un communiqué Patrick Koller, directeur général de Faurecia.

Pour 2022, Forvia a fait état d'un chiffre d'affaires de 25,46 milliards d'euros, en hausse de 17% à taux de change et périmètres constants, ainsi qu'une marge opérationnelle de 4,4%, en ligne avec ses objectifs.

Le groupe avait dit en octobre prévoir un chiffre d'affaires pour 2022 compris entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle entre 4 et 5% des ventes.

Concernant l'intégration de Hella, finalisée début 2022, Forvia dit maintenant viser des synergies et une optimisation de coûts à plus de 300 millions d'euros d'Ebitda 2025, contre plus de 250 millions d'euros précédemment.

Faurecia a par ailleurs annoncé dimanche la vente de sa division "SAS" Cockpit Modules au groupe Motherson, pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros, dans le cadre d'un objectif plus large de cession de ses actifs non stratégiques pour une valeur totale d'un milliard d'euros.

(Rédigé par Kate Entringer)