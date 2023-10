Forvia inaugure une usine de réservoirs pour accélérer dans l'hydrogène

Quelques jours après la pose de la première pierre de la plus grande usine de réservoirs hydrogène de Plastic Omnium à Compiègne (Oise), c’est au tour d’un autre équipementier français de premier rang de faire parler de lui dans le domaine de la molécule H2. Le franco-allemand Forvia inaugure lundi 9 octobre à Allenjoie (Doubs) une nouvelle usine dédiée à la production de systèmes de stockage d’hydrogène. Le site a produit ses premiers réservoirs en juin. D’ici à 2030, le site industriel d’Allenjoie (dont les deux tiers de l’activité sont dédiés aux activités de dépollution depuis son édification en 2021) doit être en capacité de produire 100 000 réservoirs de type 4 par an. Composés d'un liner thermoplastique et d’une structure mécanique légère en composite, ces réservoirs ont la particularité de pouvoir stocker l'hydrogène à 700 bars. Certes gourmande en énergie, cette pression est considérée comme idéale pour stocker l’hydrogène à l’état gazeux, la compression étant plus difficile au-delà de ce seuil.

