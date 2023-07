Fort d'une rentabilité record au premier semestre, Renault relève ses prévisions

«Ce qui a été réalisé peut sembler miraculeux, mais il n'y a pas de miracle dans l'industrie automobile. Et les résultats d'aujourd'hui ne font pas exception à cette règle». Luca de Meo esquisse un léger sourire alors qu’il s’adresse par visioconférence aux analystes financiers ce jeudi 27 juillet. La raison de sa satisfaction ne fait pas l’ombre d’un doute : le groupe Renault enregistre une marge opérationnelle record de 7,6% sur les six premiers mois de l’année 2023. C’est certes moitié moins que Stellantis, par exemple (14,4%), mais c’est trois points de plus par rapport à la même période il y a un an. Surtout, c’est à peine en deçà de l’objectif que s’est fixé le groupe d’ici à 2025 : atteindre les 8% de marge opérationnelle, avant de viser les 10% à horizon 2030.

