Formnext 2022 : la France en haut de l’affiche

Le salon dédié à la fabrication additive Formnext se tient du 15 au 18 novembre prochain à Francfort en Allemagne. “Notre mission est de réunir chaque année les professionnels et de faire progresser la fabrication additive”, a expliqué Petra Haarburger, présidente de Mesago Messe Frankfurt, organisateur de l’événement, le 8 septembre à Paris devant quelques journalistes.

Formnext dépasse ses résultats de l’an dernier. Le salon a déjà enregistré plus de 670 exposants inscrits et la surface réservée dépasse 50 000 m² sur 4 niveaux de halls. “Cette année, nous nous concentrons sur le salon physique”, note Heike Pfab, vice-présidente adjointe de Formnext. De gauche à droite, Christoph Stücker, vice-président adjoint de Formnext, Petra Haarburger, présidente de Mesago Messe Frankfurt et Heike Pfab, vice-présidente adjointe de Formnext. ©B. Jomni

Créé en 2015, l’événement a enregistré une hausse continue de fréquentation jusqu’en 2019 où il avait atteint 852 exposants et plus de 34532 visiteurs. Organisé en ligne uniquement l’année de la pandémie, le salon avait été impacté négativement en 2021 lors de la reprise en présentiel. L’événement avait enregistré quelques 600 exposants, les déplacements internationaux restant difficiles. ©Mesago / Mathias Kutt

La France, un des berceaux de la fabrication additive

Cette année encore le nombre d’exposants venus de Chine et de Russie reste faible. La France, pays désigné comme partenaire, est en revanche très bien représentée.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]