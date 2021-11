Former aux métiers de la batterie, et vite !

Verkor recrute à tout va. Créée il y a un peu plus d’un an avec six salariés, la start-up, qui porte le projet d’une gigafactory de batteries électriques à Grenoble (Isère), en accueille aujourd’hui 50, vise les 100 à la fin de l’année et les 200 à la fin de 2022. Où trouver les compétences nécessaires ? « Nous avons commencé par recruter à l’international une quinzaine d’experts en manufacturing de batteries, des compétences qu’on ne trouvait pas en France, raconte Gilles Moreau, son cofondateur. Aujourd’hui, nous embauchons des ingénieurs, jeunes diplômés ou expérimentés, qui ne sont pas spécialisés dans les batteries. Nous avons besoin d’acculturer aux problématiques de la batterie ces ingénieurs qualité, sécurité, mais aussi les salariés des fonctions support, les ressources humaines… »