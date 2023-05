FORMATIONS PROCEDES SPECIAUX : Vous êtes à la recherche de formations en Peinture Industrielle et en Traitements de Surface ?

Nos formatrices expérimentées accompagnent vos salariés tout au long de leurs formations afin de favoriser leur montée en compétence et assurer qu’ils soient entièrement intégrables au sein de votre entreprise.

Nous sommes implantés sur Saumur et Nancy et nous déplaçons dans toute la France. Notre organisme est certifié QUALIOPI pour des formations inter et intra entreprise.

Avoir un personnel formé, c'est s’assurer une meilleure détection d'anomalie et une résolution plus rapide des problèmes. Avec nos formations, nous neutralisons les défauts de peinture et maîtrisons la qualité selon un cahier des charges donné. L’optimisation, l’organisation et le choix du matériel sont des critères que nous ne négligeons pas chez Dougé Formation Conseil.

Nous réalisons également des montées en compétence afin de d’accroître la maitrise technique des processus, améliorer la résolution des problèmes qualité, augmenter la productivité sur des chaînes automatiques ou diminuer les coûts de production. Ceci dans les domaines de l’aéronautique, l’automobile, le ferroviaire, l’armement, l’industrie du luxe, la tôlerie, le nucléaire, les ouvrages d’art, la sous-traitance en peinture ou TS etc…

Nos centres de formations vous forment sur :

La peinture industrielle liquide et poudre avec des CQPM, ACQPA, QRB

Les traitements de surface avec possibilité de CQPM

Les traitements thermiques et la métallurgie

Le traitement de détoxication des eaux

Le collage

Le sablage- grenaillage

La métallisation

La manipulation des produits chimiques en toute sécurité

La corrosion/anticorrosion.

Nos stagiaires occupent ou vont occuper des postes tels que peintre industriel ou aéronautique, metteur au bain, technicien méthode ou ingénieur au bureau d’études.

Nos centres sont équipés de cabines de peintures liquides et poudre, pistolets pneumatiques, Airless, Airmix, et électrostatiques, grenailleuses à recyclage automatique, micro-sableuses, ateliers de traitements de surface et laboratoires d’analyses chimiques.

Très attentifs à la partie opérationnelle lors de nos formations, nous nous assurons que chaque stagiaire dispose d’un poste dédié afin de réaliser un maximum de pratique en atelier. L’objectif étant d’assurer la correspondance de leurs compétences avec les fiches de poste des métiers concernés. Pour accélérer l’apprentissage de la gestuelle en peinture, nous avons investi dans un simulateur d’application peinture en 3 dimensions que vous découvriez dans la vidéo ci-dessous.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour découvrir nos programmes de formation et leur déroulement. Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous le moyen de les financer grâce à votre OPCO. Nos formations sont adaptables à vos besoins alors n'hésitez pas à nos contacter pour plus de renseignements. Toute l’équipe Dougé Formation Conseil est à votre écoute !

Ségolène CONTENT - Chargée de projets, région Ouest : segolene.content@dougeformation.com 02.41.51.20.97 / 07.45.13.21.68

Alexandra MARTIN - Chargée de projets, région Est : alexandra.martin@dougeformation.com 02.41.51.25.98 / 07.49.24.64.64

Nos partenaires formation :

Robotique : https://www.crti-formation.fr/

Usinage : https://www.feecs-usinage.fr/

