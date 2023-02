Ford va supprimer 3.800 emplois en Europe

BERLIN (Reuters) - Ford prévoit de supprimer 3.800 emplois dans ses services administratifs et de développement de produits en Europe au cours des trois prochaines années, a indiqué mardi le constructeut automobile, invoquant la hausse des coûts et la nécessité d'une structure plus légère dans le cadre de la réorientation de la production vers les véhicules électriques.