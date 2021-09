Ford va arrêter sa production de voitures en Inde

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANUSHREE FADNAVIS Ford Motor Co a annoncé jeudi la fermeture de ses sites de production en Inde, jugeant son implantation peu rentable à long terme et évaluant ses pertes d'exploitation à plus de deux milliards de dollars en dix ans. /Photo d'archives/REUTERS/Anushree Fadnavis

NEW DELHI (Reuters) - Ford Motor Co a annoncé jeudi la fermeture de ses sites de production en Inde, jugeant son implantation peu rentable à long terme et évaluant ses pertes d'exploitation à plus de deux milliards de dollars en dix ans.

Le groupe américain est le dernier constructeur automobile en date à quitter un marché dominé par l'Asie.

Ford a eu du mal à séduire les consommateurs indiens dans un marché dominé par des voitures bon marché fabriquées par Suzuki Motor Corp et Hyundai Motor.Le groupe automobile a fait son entrée en Inde il y a 25 ans, mais sa part du marché y reste inférieure à 2%.

Outre ses pertes d'exploitation, Ford relève dans un communiqué que la demande pour ses nouveaux véhicules en Inde avait été faible.

"Malgré nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de trouver une voie durable vers la rentabilité à long terme", indique Anurag Mehrotra, le directeur de Ford Inde.General Motors ou Harley Davidson ont déjà quitté l'Inde, qui représentait autrefois un marché porteur et à la croissance exponentielle. Le constructeur automobile américain restera en Inde où il vendra des véhicules importés, mais aussi afin de soutenir ses concessionnaires pour accompagner leurs clients existants.

Près de 4.000 employés devraient être affectés par cette décision.Ford a déclaré que cette décision a été prise après avoir examiné plusieurs autres options, notamment des partenariats, la production contractuelle et la possibilité de vendre ses usines, ce qui est toujours à l'étude.

(Aditya Kalra et Aditi Shah,version française Laura Marchioro, édité par Sophie Louet)