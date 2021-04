Ford ouvre un centre de recherche aux Etats-Unis avec l’ambition d’internaliser la production de batteries

Acheter ou produire les cellules de batteries ? C’est la question qui agite l’industrie automobile. A l’image de Tesla, Stellantis et Volkswagen, Ford se dirige lentement vers l’internalisation de la production de ses futures batteries. Le groupe nord-américain a annoncé mardi 27 avril la création d’un centre d’excellence dédié aux accumulateurs, Ford Ion Park, et qui doit l’aider à "développer et produire plus rapidement des batteries et leurs cellules".