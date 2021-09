Ford investit 7 milliards de dollars dans quatre usines dédiées à l'électrique aux Etats-Unis

15 jours gratuits et sans engagement

Désireux de rester compétitif dans un marché automobile en pleine transformation, Ford investit massivement dans l'électrique aux Etats-Unis. Le constructeur américain et son partenaire sud-coréen SK Innovation ont annoncé lundi 27 septembre que quatre usines dédiées à cette activité y seraient bientôt construites, grâce à un financement record ; 7 milliards de dollars apportés par le premier (près de 6 milliards d'euros) et 4,4 milliards de dollars pour le second (environ 3,75 milliards d'euros).