Football: Manchester City se retire du projet Super Ligue

© BEN STANSALL Un match entre Chelsea et Manchester City. Manchester City a annoncé mardi son retrait du projet de Super Ligue de football dévoilé dimanche par 12 grands clubs européens. Selon la BBC, Chelsea s'apprête également à faire marche arrière et à se retirer de ce projet de compétition en grande partie fermée, réservée pour l'essentiel à ses membres fondateurs et organisée en marge des compétitions des fédérations nationales et de l'UEFA. /Photo prise le 17 avril 2021/REUTERS/ Manchester City's Phil Foden/Ben Stansall

Chelsea et Manchester City font partie des six clubs anglais initialement engagés dans cette initiative qui s'est immédiatement heurtée à une vague de contestation aussi bien des instances internationales comme l'UEFA et la Fifa que des supporters, des responsables politiques et de nombreux médias.

Lorsque la nouvelle du retrait à venir de Chelsea s'est propagée avant son match de championnat à domicile contre Brighton and Holve Albion, les supporters du club londonien ont laissé éclater leur joie dans les rues autour du stade de Stamford Bridge.

