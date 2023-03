Football à la RoboCup, conduite de bolide sur canapé, mécanique et électricité dans The Fabelmans… Le top 3 des vidéos de la semaine

Retour en vidéo sur les actualités qui vous ont le plus marqué cette semaine. Au programme : Artemis, le robot humanoïde le plus rapide au monde, va participer à l'épreuve du football durant la RoboCup, avec Siemens la start-up Avicar met au point une voiture de course pilotable à distance via la technologie 5G, le monde de la mécanique et de l’électricité au travers du film de Steven Spielberg The Fabelmans.