Fonction Achats. Aussi, bien sûr, en pleine mutation !

Le blog des Experts achats, Manutan, est clair : « la révolution digitale est en passe de transformer la fonction achat. » Il distingue aussi les 5 technologies qui vont entrer de plus en plus en jeu : l’IA ou Intelligence Artificielle pour déjà la déduplication des données fournisseurs ou encore la saisie automatique de données extraites à partir d’images de factures ; le Big Data et l’analyse prédictive pour identifier des modèles et faire des prédictions basées sur un grand nombre de facteurs ; le mobile, en passe de devenir l’outil absolu de la mobilité et de l’échange de données avec le développement de la 5G ; le Cloud computing, technologie qui a le plus d’impact sur les plateformes achats ; la blockchain qui, outre d’assurer des transactions tracées, signées et visibles en réseau, a la faculté de pouvoir aider à lutter contre la contrefaçon au sein des chaînes d’approvisionnement en marquant les produits grâce à des informations traçables sur leurs origines, mais peut aussi aider à accélérer les transferts de fonds et de marchandises, à l’échelle internationale, sans nécessiter le contrôle d’un tiers parti.

Pléthore de plateformes, processus, outils et solutions logiciels

Pour l’heure, grâce aux éditeurs de logiciels dédiés à sa cause, l’acheteur a déjà accès aux solutions informatiques les plus élaborées pour optimiser l’efficacité de toutes ses actions et prendre le tournant qu’est en train de vivre son métier. Les grandes entreprises sont engagées dans cette démarche IT depuis des années. Les autres, suivant leur importance et leur secteur d’activité, accentuent à leur rythme leur mue dans ce domaine.

Les processus globaux de trend management continuent de déployer des solutions toujours plus larges et innovantes. Dans l’environnement source-to-pay, les solutions de gestion des achats source-to-contract et de processus achats procure-to-pay n’ont jamais atteint un tel niveau de performance.

Toutes les vertus d’une place de marché interne B2B

Depuis la crise sanitaire, l’acheteur a la tâche impérieuse et principale de devoir avant tout sécuriser les approvisionnements. Atout émergeant, disposer d’une place de marché privée B2B est un avantage considérable qui va le délester de bien d’autres charges de travail.

Elle va centraliser déjà tous les achats de l’ensemble du personnel de l’entreprise qui opérera lui-même, d’ailleurs, ses opérations. Des données catalogues et des prix négociés à jour, un accès direct aux sites Web des fournisseurs référencés, et tout cela en quelques clics. Tout le monde y gagne. Et cela répond à bien des problématiques générées par les organisations multisites, les systèmes d’informations hétérogènes, et par la nécessité de diffuser auprès de tous les employés les conditions négociées.