Fnac Darty prend le virage numérique, présente son nouveau plan 2025

Le groupe, qui opère en France, en Suisse, dans la péninsule ibérique et le Benelux, prévoit de réaliser, dans le cadre de son plan stratégique "Everyday", au moins 30% de son chiffre d'affaires sur le web d'ici 2025.

"Ce nouveau plan stratégique est notre réponse à la digitalisation croissante de la consommation", a commenté le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez.

Fnac Darty affiche pour 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% en données comparables, à 7,49 milliards d'euros, porté par une croissance de 55% de ses ventes en ligne.

L'"omnicanal", consistant à optimiser tous les canaux de distribution, a été "affecté par la fermeture de tout ou partie des magasins et des jauges de limitation de trafic", a précisé la société dans un communiqué.

En 2020, le commerce en ligne a représenté 29% du chiffre d'affaires du groupe, contre 19% un an plus tôt, grâce à un gain de plus de 5 millions de nouveaux clients actifs web.

Fnac Darty a par ailleurs indiqué qu'il allait proposer le versement d'un dividende ordinaire de 1,00 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Le groupe français a également annoncé avoir signé un accord de distribution avec Sofinco afin de déployer à plus grande échelle Darty Max, le service de référence d'assistance à domicile par abonnement lancé par Fnac Darty fin 2019.

(Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)