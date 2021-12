FM Logistic se voit deux fois plus gros et toujours indépendant en 2030

La dernière offensive du Covid-19 est arrivée et comme beaucoup d’acteurs du secteur, le président de FM Logistic anticipe le pire. "Depuis 18 mois, tous les jours on apprend, tous les jours on adapte la supply chain. Cet été, le port chinois de Ningbo-Zhoushan, troisième mondial pour les expéditions, a fermé 15 jours, vous imaginez… On est rodé", souligne Jean-Christophe Machet, à la tête de ce groupe logistique qui réalise 60% de son activité hors de France.