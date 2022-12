FM Logistic reprend un site de Candia voué à la fermeture

D’un côté une fermeture de site ce qui est toujours une triste nouvelle et de l’autre une ouverture, d’ici trois à quatre ans, d’un entrepôt moderne, au même endroit, pour y effectuer des opérations de stockage, de conditionnement et de préparation de commande. C’est le sort qui est réservé à la laiterie de Campbon (Loire-Atlantique) qui opérait jusque-là sous la marque Candia et dont le propriétaire Sodiaal avait annoncé la fermeture courant 2023. Quatre repreneurs étaient lice. FM Logistic a remporté la mise en acquérant la laiterie qui employait 160 personnes.

