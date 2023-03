Flux en développement : Citeo dévoile ses nouveaux lauréats

Après les deux annonces relatives aux trois centres de surtri et au recyclage du polystyrène (PS), Citeo a dévoilé, le 9 mars, le troisième volet du plan d’industrialisation du recyclage des « flux en développement ». Sont concernés le polyéthylène téréphtalate (PET) opaque blanc, les bouteilles de lait pour l’essentiel, le PET coloré et les films à base de polyéthylène (PE) et polypropylène (PP). Les lauréats de la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) ont été sélectionnés à la suite d'un appel à projets. Cinq sites français et un espagnol se partagent 226 000 tonnes d’emballages en plastique rigides et souples.

