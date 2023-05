Florent Menegaux, gérant de Michelin : «l’excès de capitalisme est condamnable»

L'Usine Nouvelle - Vous avez annoncé de très bons résultats financiers à vos actionnaires. D’ailleurs, votre rémunération va atteindre plus d’un million d'euros de salaire fixe en 2023. Et malgré tout, on vous entend régulièrement faire le procès du capitalisme. N’existe-t-il pas une contradiction dans votre discours ?

Florent Menegaux - C’est comme la bonne cuisine. C’est une question de bon dosage. Je dis que le capitalisme a des vertus. Il finance l’économie et il a permis d’être là où nous en sommes. Mais l’excès dans certaines pratiques du capitalisme est condamnable. Quand on fait n’importe quoi avec des règles du jeu inégales, c’est un vrai problème. Quand vous avez, face à la France, des marchandises qui peuvent entrer sur le marché français produites dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres… C’est aussi un problème. Quand ce produit a été fabriqué selon des pratiques sociales indignes de mon point de vue, c’est encore un problème !

