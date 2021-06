Floor to floor investit 18 millions d’euros dans un site de recyclage des plastiques dans l'Isère

Créée en 2017 par les groupes Gerflor et Paprec, spécialisés dans la conception et la fabrication de sols souples Made in France pour le premier, le recyclage, la gestion et la valorisation des déchets pour le second, Floor to floor va investir 18 millions d’euros dans un nouveau site industriel de recyclage des plastiques à Salaise-sur-Sanne (Isère).