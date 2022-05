Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Fives Nordon, le spécialiste de la tuyauterie et des équipements industriels pour la filière du nucléaire, investit pour les futurs réacteurs français EPR2, Framatome reprend les activités énergies et défense du groupe Efinor, Airbus a officialisé son objectif de produire 75 A320 par mois en 2025...