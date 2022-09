Fitch abaisse ses prévisions de PIB mondial pour 2022 et 2023

PARIS (Reuters) - L'agence de notation Fitch Ratings a annoncé jeudi réviser à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale à 2,4% pour cette année et 1,7% pour l'an prochain, soit une baisse respectivement d'un demi-point et d'un point par rapport aux précédentes estimations, en raison de la crise du gaz en Europe et de l'accélération de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales.