Fiskars explore la cellulose moulée

Former de la cellulose pour obtenir un calage en volume : tel est le principe de Muoto 3D mis au point par Metsä Board au sein de sa division dédiée à l’innovation Metsä Spring. L’objectif est de pouvoir supprimer les composants en plastique thermoformé dans un étui en carton afin de proposer un emballage entièrement recyclable dans le flux des papiers et cartons. Pour commercialiser sa nouvelle gamme de ciseaux issus d’acier recyclé ReNew, le suédois Fiskars a explosé le potentiel de la technologie du papetier finlandais. Sur le plan du design, le calage en cellulose moulée reprend très précisément la forme caractéristique des ciseaux. Produits sur une ligne conçue avec Valmet, les calages proviennent de l’usine d’Aänekoski où se situe le Centre d’excellence du papetier. Metsä Board sélectionne les pâtes à papier en fonction de leurs propriétés pour s’adapter aux exigences des différentes applications et technologies de formage. Le papetier finlandais a lancé un site internet entièrement dédié à Muoto pour faire connaître son innovation.