Ils ont pris plaisir à se retrouver. Sans écrans interposés et surtout sans masques, comme beaucoup le soulignent. Fabricants ou distributeurs de presses, de robots, de périphériques ou de matières, moulistes, recycleurs, fournisseurs de logiciels et de services pour la plasturgie, mais aussi et surtout transformateurs de plastiques, de caoutchoucs et composites étaient à Lyon Eurexpo du 5 au 8 avril pour le retour du salon France Innovation Plasturgie, ses 800 exposants et son riche programme d’innovations, de démonstrations techniques, d’ateliers et de conférences.

Des exposants et des visiteurs qui, interrogés au cours de l’évènement, se disent majoritairement satisfaits par cette édition et la tenue en France, enfin !, d’un salon spécifiquement consacré à l’industrie des polymères.

Retrouvailles sans masques

“Les professionnels sont heureux de se retrouver, mais ils parlent surtout prix matières, délais, pénuries... C’est le nerf de la guerre”, témoigne Luc Charvet, directeur technique du groupe RGF, spécialisé, avec ses quatre sites européens, dans l’injection et l’étude et la réalisation de moules. “ Nous transformons des matières techniques. Les hausses sont phénoménales : jusqu’à 1500 euros la tonne”, s’étrangle le responsable, contraint de les répercuter auprès de ses clients.

“Ces augmentations de prix des matières vierges peuvent être vues comme positives pour favoriser l’intégration de plastiques recyclés dans les produits, mais maintenant il faut que cela s’arrête”, réagit Yvan Riva, Pdg d’AG Plast, qui transforme 5 400 tonnes de matière par an dont 4 000 de MPR postconsommation. “ En un an, j’ai vu plus de changement autour de de l’économie circulaire qu’en trente ans de métier”, ajoute le lauréat des Trophées du plasturgiste 2018.

“Nous connaissons des hausses inédites depuis début avril notamment. Des coûts matières auxquels il faut ajouter ceux du transport qui explosent. Ces augmentations, nous sommes contraints de les accepter et avons de grandes difficultés à les répercuter”, résume le commercial d’une autre société comptant environ 300 collaborateurs, dépité de devoir annoncer régulièrement de nouvelles hausses à ses clients.” Et de prendre l’exemple d’un PA6 GF30 Vo : “tous les prix augmentent : celui de la résine plastique, de la fibre de verre, de l’ignifugeant, du transport terrestre ainsi que de l’énergie”, illustre-il.

Des hausses de prix inédites

Autre matière, parmi les nombreuses dont le prix flambe : le PVC. “Les producteurs de matière nous imposent des prix quasiment non-négociables. Il n’y a pas de pénurie, mais le PVC a pris 80 % depuis janvier 2020 ! Et cela va continuer au moins au cours des deux mois qui viennent, avec en plus, surtout, la hausse du coût de l’énergie... ”, témoigne pour sa part Gaëtan Fouré, chef de marché Profilés sur mesure pour le groupe Maine Plastique qui transforme 6 000 tonnes de PVC par an au sein de ses deux sites de production, en Mayenne et en Haute-Savoie.

Des transformateurs donc globalement frustrés de se voir mettre ainsi des bâtons dans les roues, mais qui continuent d’investir. “Nous subissons des hausses répétées. Nous n’en voyons pas la fin. C’est difficile à vivre mais nous n’avons pas le choix. Nous poursuivons cependant nos programmes d’investissement et la modernisation de notre parc machine”, assure Dominique Brosset, directeur technique du groupe MEP, spécialisé dans l’extrusion, l’impression et le plaxage.

“Nous sortons, avec la pandémie, d’une période compliquée. Maintenant tout le monde a envie d’avancer. La plasturgie est un secteur très dynamique, nous sommes tous dans l’attente de lendemains plus favorables”, conclut une professionnelle avertie.

En espérant que la conjoncture soit plus souriante en 2024 quand se tiendra la prochaine édition du FIP du 11 au 14 juin, toujours à Lyon.