Après Fakuma en Allemagne l’an dernier, Sumitomo Demag a présenté au FIP pour la première fois en France, son premier robot « maison », SAM-C (Sumitomo Automation Machine – Cartesian).

« La gamme est appelée à s’étendre. L’ingénierie et le développement sont l’œuvre du groupe. Nous utilisons également nos propres servomoteurs », observe Gilles Mazzolini, directeur général de la filiale française.

Sur son stand, pour la production de démonstration de coffrets à jouets en PP régénéré sur une IntElect 500 tonnes, le fabricant de presses avait par ailleurs noué des partenariats avec Pagès Group (robot six axes de déchargement) et la place de marché Poly To Poly pour la résine recyclée.