Fin du nucléaire en Allemagne, Ligier se lance dans l'électrique... Les cinq images de la semaine

L'Allemagne dit adieu au nucléaire

Malgré la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, le gouvernement allemand a décidé de fermer les trois dernières centrales nucléaires du pays le 15 avril. Si les écologistes se félicitent de cette victoire, les entreprises s’inquiètent de l’impact sur la hausse des prix de l’énergie. L'opinion publique est elle aussi divisée : 65% des Allemands sont finalement opposés à l’arrêt total du nucléaire.

Un premier véhicule électrique pour Ligier

Le leader européen des voitures sans permis, Ligier, se lance dans la course aux véhicules électriques. Disponible en mai, son premier modèle à batteries se distingue de la concurrence par son positionnement haut de gamme et son autonomie, jusqu'à 192 kilomètres. En 2023, le groupe prévoit d'écouler 2 000 exemplaires de sa Myli, fabriquée dans son usine de Boufféré (Vendée).

Hermès revitalise une friche industrielle

Le groupe de luxe Hermès a inauguré début avril sa 21ème maroquinerie à Louviers, dans l’Eure. Pour construire sa manufacture, le groupe de luxe n’a sollicité aucune subvention auprès des collectivités et s'est installé sur une friche industrielle autrefois occupée par le fabricant de DVD Cinram. Les besoins en éclairage, chauffage et climatisation sont assurés par la géothermie (13 sondes de 150 mètres de profondeur) et 2 300 m² de panneaux photovoltaïques.

Qiara lève 14 millions d'euros pour son alarme connectée

Fondée par Alexis Bidinot, la start-up Qiara veut répliquer le modèle de la Freebox dans l'univers de la sécurité domestique. Elle vient de conclure un premier tour de table de 14 millions d'euros, auquel participent notamment Iliad et son fondateur Xavier Niel. Composée d'une vingtaine de personnes, l'entreprise utilisera ce financement pour ses efforts de R&D afin d'élargir sa gamme de produits, fabriqués à Laval (Mayenne).

Une plateforme photovoltaïque offshore capable d'affronter les intempéries

Tractebel, DEME, et Jan De Nul, des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et l’ingénierie offshore, se sont associées pour donner vie à Seavolt. Cette plateforme flottante offshore de panneaux photovoltaïques résiste à des conditions météorologiques défavorables et peut s’installer au sein même des parcs éoliens en mer. Une structure d’essai sera installée au large de la Belgique à l’été 2023.