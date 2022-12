Fin des quotas gratuits, élargissement des secteurs visés : l'Europe avance sur la réforme du marché du carbone

Moins de quotas, plus d’argent pour le climat. C’est comme ça que l’on pourrait résumer l'accord conclu ce 18 décembre entre les députés européens et le Conseil de l’UE – qui doit cependant être formellement approuvé par le Conseil et le Parlement. Cet accord vise à rendre le Système communautaire d'Echange de Quotas d'Émission (SEQE, ou ETS selon le sigle anglophone) plus «ambitieux», notamment en fixant un objectif de réduction des émissions des secteurs concernés par le SEQE de 62% d’ici 2030, par rapport à 2005.

