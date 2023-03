Fin des étuis pour Johnnie Walker Black Label

Certains prospectus des enseignes de la grande distribution l’annoncent : « Johnnie Walker retire l’étui carton sur sa gamme Black Label ». Une publicité l'accompagne : « Johnnie Walker s'engage, pas d'étui, le même whisky ». Et de compléter : « Ce retrait mondial est l’une des mesures prises par Johnnie Walker pour produire ses whiskies avec une empreinte carbone 100% neutre d’ici 2030. Ainsi, la consommation d’eau et de bois est réduite et ces ressources sont préservées. » Après Bruichladdich (groupe Rémy Cointreau) et des marques du groupe Pernod Ricard (Jameson, Aberlour, Chivas Regal…), c’est donc au tour de Moët Hennessy Diageo (MHD) de retirer les étuis de la référence Black Label de Johnnie Walker, le douze ans d’âge le plus vendu au monde. Cela va représenter une économie de 42 tonnes de carton et 26 tonnes de CO 2 non émises.

