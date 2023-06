Fin de partie pour le PLA à Grandpuits

Décidément l’acide polylactique (PLA) fait parler de lui ces derniers temps en France. Deux usines devaient voir le jour pour produire dans l’Hexagone ce polyester compostable issu de ressources renouvelables telles que le maïs et le blé, l’une à Grandpuits, en Seine-et-Marne, portée par le français TotalEnergies et le néerlandais Corbion, l’autre à Port-Jérôme, en Seine-Maritime, sur initiative du belge Futerro. Deux usines, dimensionnées pour produire, respectivement 100 000 et 75 000 tonnes de PLA, et impliquant, chacune, un investissement de 500 millions d’euros ! Le premier programme est arrêté. TotalEnergies évoque la décision de son partenaire Corbion « de mettre fin au projet de production de bioplastiques en raison de la hausse des coûts ».

Discipline

Corbion, pour sa part, confirme, dans un communiqué de trois lignes publié concomitamment, qu’après une étude plus approfondie du dossier d'investissement, il abandonne le projet pour faire preuve de « discipline » en matière d'allocation de capital. Les coûts relatifs à la construction de l’usine semblent donc condamner la collaboration entre les deux groupes.

[...]