Fin de partie pour le fabricant de menuiseries extérieures Alu Inov, dans les Deux-Sèvres

A Argentonnay (Deux-Sèvres), Alu Inov, une entreprise spécialisée dans la production de menuiseries en aluminium, a cessé son activité au début du mois. Le tribunal de commerce de Niort (Deux-Sèvres) a prononcé le 21 décembre la liquidation judiciaire de la société. Nos confrères de La Nouvelle République reviennent sur l’affaire. "Le carnet de commande était overbooké et le patron a fait rentrer quatre personnes ces six derniers mois", s’étonne un ancien salarié dans les colonnes du quotidien régional. Pascal Héry, le propriétaire de l’entreprise depuis septembre 2020, confirme que le carnet de commandes était plein. Mais l’entreprise, déjà en difficultés lorsqu'il l'avait reprise en 2020, avait perdu 199 000 euros en 2019 et 345 000 euros en 2020.