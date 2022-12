Fin de mission pour InSight, Ramon Fernandez quitte Orange, une ferme ultra connectée… Les cinq images de la semaine

Fin de mission pour la sonde de la Nasa InSight

Après quatre années passées à détecter les «tremblements de Mars» grâce à son sismomètre ultrasensible, la sonde InSight a succombé. Un communiqué de la Nasa précisait mercredi 21 décembre 2022 que ses ingénieurs, à la suite de deux tentatives infructueuses de communication avec l'appareil, ont conclu que les batteries de l’engin spatial s’étaient déchargées. Elles ne contenaient presque plus d’énergie depuis plusieurs semaines à cause de la poussière martienne qui s’était accumulée sur les panneaux solaires. Les données envoyées par InSight auront permis aux scientifiques d’en apprendre plus sur les couches intérieures de Mars et son activité sismique.

Ramon Fernandez va quitter la direction financière d'Orange pour CMA CGM

Directeur financier depuis 8 ans au sein d’Orange, Ramon Fernandez va quitter ses fonctions et rejoint la direction financière de CMA CGM, a annoncé l’opérateur télécom dans un communiqué mardi 20 décembre 2022. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du début du deuxième trimestre 2023 et son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines a indiqué Orange.

Jungle met à profit les outils numériques dans sa ferme verticale ultra connectée

A Château-Thierry, dans l’Aisne, la start-up française Jungle a installé sa ferme verticale high tech. Au total douze espèces d’herbes aromatiques alimentaires et sept espèces destinées au parfum et à la cosmétique sont produites. La société a noué des accords avec Monoprix, Intermarché, Carrefour mais aussi Grand Frais, son plus gros client. Au sein des chambres de culture, tout est automatisé. Deux robots chargent et déchargent ces espaces avec les bacs de culture, irriguent les plants et prennent des photos pour mesurer la croissance des plantes et chercher des pathogènes.

A Roland-Garros, le court Suzanne Lenglet s’apprête à recevoir sa couverture plissée

Le court Suzanne Lenglen, deuxième stade le plus important de Roland-Garros, sera bientôt doté d’une couverture mobile. Un investissement stratégique à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, que la Société de livraison des ouvrages olympiques cofinance. Alors qu’en cette avant-dernière semaine de l’année 2022, la charpente métallique est en train d’être posée, l’installation de la toile devrait avoir lieu après l’édition 2023 du tournoi de Roland-Garros.

Airseas a dévoilé les images des tests en conditions réelles de son kite géant Seawing

Hissée sur le "Ville de Bordeaux", un cargo de Louis Dreyfus Armateurs qui transporte des pièces d’avions d’Airbus, Seawing, l’aile volante développée par l’entreprise nantaise Airseas, a pris la mer à la fin de l’année 2021. Jusqu'ici, Airseas n'avait dévoilé que des images de synthèse du dispositif. Début décembre 2022, elle a révélé des premières photos et vidéos de la voile. Celle-ci, selon l’entreprise, permettrait une réduction de 20 % des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.