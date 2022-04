Signaux de détente sur le front des approvisionnements en papier pour les fabricants d’étiquettes et d’emballages européens. Après quatre mois de grève, les usines de papier d’UPM en Finlande vont enfin reprendre le travail. Le groupe forestier a en effet annoncé, le 22 avril dernier, que la direction et les syndicats s’étaient entendus sur le contenu des conventions collectives pour cinq entreprises d'UPM. La grève, qui avait commencé le 1er janvier dernier, concernait les unités UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac et UPM Biofuels.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]