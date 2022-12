Film en résine isolant d'Ajinomoto, retour du Minitel, mi-vélo, mi-véhicule électrique en 3D… Le top 3 des vidéos de la semaine

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

37 - FONDETTES

Collecte, transport, traitement et élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux (Dasri) et des médicaments et dispositifs médicaux périmés pour le SDIS 37

DATE DE REPONSE 27/12/2022