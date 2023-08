Filière vélo française, Ineos crée des emplois à Hambach... Cinq bonnes nouvelles pour débuter la semaine

La filière du vélo Made in France se structure

La pratique est une chose, la production en est une autre. Le gouvernement veut compléter son Plan vélo annoncé en mai par davantage de bicyclettes produites en France, et a lancé un appel d’offre. Septième constructeur européen, l’Hexagone entend faire partie du peloton de tête avec 1,4 million de vélos assemblés sur le territoire en 2027 et 2 millions en 2030. Le projet peut compter sur la filière des vélos à assistance électrique, promise à une belle progression.

Ces entreprises françaises facilitent l’engagement social, humanitaire, environnemental, de leurs salariés

En cinq épisodes, L'Usine Nouvelle s'intéresse à des entreprises qui accompagnent, voire encouragent, des actions de solidarité de leurs salariés, souvent pendant leurs heures de travail. Don de temps, de compétences, partage de réseau... les formes d'engagements sont variées.

La deuxième vie de Smartville avec Ineos

En 2019, la Smart quittait son usine historique pour être produite en Chine. Après une période d’incertitude, le site mosellan de Sarguemines-Hambach peut compter sur le constructeur britannique Ineos Automotive et son nouveau modèle. Le Grenadier a peu en commun avec la Smart : le 4x4 tout terrain est haut de 2,05 mètres, large de 1,93 mètre et long jusqu’à 5m10. En 2023, 15 000 exemplaires doivent sortir des lignes, chiffre qui doit monter à 30 000 dès 2024. Le mastodonte nécessite plus de main d’œuvre et le nombre d’employés doit passer de 2000 à 2400 d’ici quelques mois.

Blackleaf veut devenir le champion du graphène européen

L’entreprise strasbourgeoise ambitionne de devenir le premier producteur de ce matériau en Europe. Ce conducteur thermique et électrique offre une très grande résistance mécanique, et peut être utilisé pour dégivrer des pales d’éolienne ou encore améliorer la conductivité thermique dans les batteries. Blackleaf a déjà séduit Safran, Thales, Hutchinson, Airbus… Leur nouvelle usine de 400 mètres carré au sud de Strasbourg permettra de passer la production d’une trentaine de kilos par mois à trois tonnes d’ici fin 2024, pour atteindre dix tonnes fin 2025.

Les industriels français du lait partent à l'assaut de l'Inde

Les grands noms français du lait partent à l’assaut du marché de 1,4 milliards d’habitants. Lactalis, Bel ou Danone multiplient les investissements, mais les opportunités sont autant de défis à relever. Production à petite échelle, logistique complexe, chaîne du froid mal respectée, interventionnisme étatique… Les obstacles sont nombreux pour se faire une place sur un marché très différent du français. Avec le lait de vache ou de bufflonnes d’eau, les industriels veulent commercialiser des emblématiques comme la Vache qui rit, mais aussi des nouveaux produits.