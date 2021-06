Filière française de drones, oxyde d'éthylène dans l'alimentation : le Top/Flop de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Delair La filière française du drone se structure... pour mieux décoller ?

Top : Coup d’envoi de la filière industrielle des drones

Une quinzaine d’acteurs du drone français se sont alliés pour créer l’Association du drone de l’industrie française (ADIF). Une initiative qui vise à donner des ailes à une filière pleine de compétences mais qui peine à prendre de l’ampleur.

Flop : 60 glaces contaminées à l'oxyde d'éthylène retirées de la vente

La liste de produits rappelés à cause de traces d'oxyde d'éthylène s'allonge. En plus de l'épicerie salée et sucrée, la direction générale de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes a ajouté plus de 60 références de glaces. L'oxyde d'éthylène, biocide classé comme cancérigène, a été retrouvé dans la farine de caroube utilisée pour rendre les glaces plus crémeuses.