Fiche de paie : quels sont les 4 enjeux de sa conformité ?

La remise de la fiche de paie : une obligation légale

La remise de la fiche de paie est une obligation légale inscrite à l’article L3243-2 du Code du travail. Cette obligation s’applique à l’employeur pour tous ses salariés, peu important le type de contrat de travail : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.

La seule exception concerne les stagiaires à la double condition que la durée du stage soit inférieure à deux mois et la gratification inférieure au montant minimum légal (15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale).

La remise du bulletin de paie peut se faire en main propre ou par courrier. La fiche de paie peut également être dématérialisée (par exemple via un coffre-fort) à condition que le salarié ne s’y oppose pas. La remise de la fiche de paie est obligatoire car elle permet au salarié :

de prouver sa situation professionnelle auprès de différents organismes (demander sa retraite, obtenir un prêt immobilier, etc) ;

de vérifier le détail de sa rémunération (salaire de base pris en compte, primes, frais professionnels, avantages en nature, compteurs de congé) ;

d’établir la réalité de l’existence du contrat de travail si celui-ci n’a pas été conclu par écrit, ce qui est possible uniquement pour le CDI à temps plein.

Si l’employeur remet en retard ou ne remet pas de fiche de paie à ses salariés, il s’expose :

à une amende de 450 euros,

au versement de dommages et intérêts.

Les principales erreurs en paie

La fiche de paie est la matérialisation de tout le processus de suivi des temps et activités des salariés, de la récompense du travail (primes d’objectif, d’ancienneté, etc.), ainsi que de l’application des différentes réglementations en vigueur (règles légales, conventionnelles, usages, clauses du contrat de travail, etc). La gestion de la paie commence par la collecte de l’ensemble des éléments variables tels que les absences, les heures supplémentaires, les primes ou encore les sanctions disciplinaires. Ces éléments sont souvent remontés aux équipes RH et paie par les managers opérationnels. Le bulletin de paie comporte également des calculs de cotisations sociales et patronales, de mutuelle d’entreprise, de prélèvement à la source, etc.

Ainsi, pour passer du montant brut de la rémunération au montant réellement perçu par le salarié, de nombreux calculs interviennent, régis par des règles complexes.

La gestion de la paie ne concerne pas simplement la remise de la fiche de paie mensuelle au salarié mais englobe toute la vie du salarié dans l’entreprise, de son embauche à sa sortie en passant par tous les événements liés à son contrat de travail : embauche (DPAE), gestion et indemnisation des absences pour raison de santé, gestion et indemnisation des absences liées à la maternité et à la paternité, gestion de la prévoyance en cas d’indemnisation des absences pour raison de santé, les modifications du contrat de travail ainsi que la cessation du contrat de travail (STC, certificats de travail, etc).

Tout au long du calcul de la fiche de paie en ligne, les principales erreurs peuvent porter sur :

les éléments du salaire brut ;

le calcul de l’ancienneté ;

la gestion du temps de travail ;

la gestion des droits à congés payés et RTT ;

les cotisations sociales patronales et salariales ;

les avantages en nature et les remboursements de frais ;

le prélèvement à la source ;

les mentions obligatoires du bulletin de paie ;

les indemnisations lors de la rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle...) ;

l’application des valeurs en vigueur (valeur du SMIC en dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré, plafond de la Sécurité sociale, etc.)

Les erreurs que l’on retrouve sur les bulletins de paie sont de nature réglementaire (application d’une réglementation obsolète, erreur dans l’application d’une réglementation) ou technique (absence d’information, erreur dans la base ou la méthode de calcul, etc.).

Une mauvaise gestion de la paie est une erreur probable sur la fiche de paie. Or, ces erreurs sont susceptibles de produire des conséquences fâcheuses pour l’employeur, les collaborateurs, l’administration fiscale et sociale ainsi que les organismes sociaux.

Respecter la réglementation en matière de paie : les enjeux

Au niveau de l’Urssaf et de l’administration fiscale ?

Que risquez-vous en cas de défaut de conformité juridique de vos fiches de paie ?

Les erreurs en paie peuvent avoir des conséquences juridiques et financières parfois importantes pour un employeur en cas de contrôle Urssaf, de contrôle de l’inspection du travail ou de contrôle fiscal (d’autant plus depuis la mise en œuvre du prélèvement à la source). Une erreur dans la collecte des éléments variables, dans l’application des assiettes de calcul ou encore des taux en vigueur se répercute jusqu’à la DSN (déclaration sociale nominative) qui a pour vocation d’informer tous les organismes sociaux et fausse le montant du prélèvement à la source.

Une erreur en paie est susceptible de valoir à l’employeur :

Un redressement social et/ou fiscal : suite à un contrôle Urssaf, un contrôle fiscal ou d’écarts d’indemnisation en cas d’absence pour des raisons de santé, de liquidation retraite, d’assurance chômage etc. ;

: suite à un contrôle Urssaf, un contrôle fiscal ou d’écarts d’indemnisation en cas d’absence pour des raisons de santé, de liquidation retraite, d’assurance chômage etc. ; Une sanction administrative voire pénale pour qualification de travail dissimulé ;

pour qualification de ; Une sanction au titre de la collecte de l’impôt sur le revenu.

Au niveau des collaborateurs

Des erreurs sur leurs fiches de paie peuvent pénaliser les salariés. De manière évidente si le montant du salaire perçu est inférieur à ce qu’il devrait ou encore si des jours de congés payés leur sont décomptés à tort. De manière moins visible, ces erreurs faussent la protection sociale dont doivent bénéficier les salariés et peuvent les spolier de leurs droits sociaux comme les droits à la formation, d’indemnisation pour absence de santé, d’allocation chômage ou encore de retraite.

Des erreurs répétées sur la fiche de paie exposent l’employeur à des contentieux prud'homaux en cas de conflit. Ces risques prud'homaux sont particulièrement importants dans le cadre d’un licenciement.

Une mauvaise gestion récurrente de la paie peut assombrir considérablement le climat social de l’entreprise et provoquer des conflits sociaux pouvant aller jusqu’à la grève. Or, ces troubles sont susceptibles de ternir l’image de l’entreprise sur le marché.

Pour toutes ces raisons, la conformité paie est un des principaux enjeux des responsables paie, des DRH et des directions financières : respect du réglementaire paie, conformité du réglementaire paie à la réglementation en vigueur (législation sociale, règles conventionnelles), sécurisation et confidentialité des données de paie et respect de la périodicité du paiement des rémunérations.

Comment sécuriser la fiche de paie ?

La paie est soumise à une législation aussi évolutive que complexe. Les erreurs en paie sont d’ailleurs les causes premières de litiges prud’homaux. Pour éviter de délivrer des fiches de paie truffées d’erreur, la digitalisation de la paie apparaît désormais comme incontournable. Pour les TPE et les PME, la solution la plus simple est de recourir à un outil de paie en ligne.

La conformité de la fiche de paie est assurée par une équipe d’experts dédiée à la veille sociale. L’éditeur est en capacité de faire évoluer l’outil de paie dès qu’une nouvelle mesure entre en vigueur ou qu’une convention collective est mise à jour. Vous gagnez ainsi du temps et de la sérénité d’esprit !

Une équipe d’assistance est mise à disposition des utilisateurs pour les aider dans l’utilisation de l’outil ainsi que l’application des règles juridiques.

Enfin, pour produire une fiche de paie, les équipes RH manipulent un grand nombre de données personnelles et confidentielles. Privilégiez un logiciel de paie en ligne proposant l’hébergement de vos données en France, sur des serveurs français à l’instar de la solution Fiche-Paie.net

Pour assurer la conformité de vos bulletins de salaire, lorsque vous choisissez votre solution de paie, assurez-vous particulièrement :

sur le plan métier : de la connaissance du paysage juridique et de la capacité d’adaptation de l’éditeur aux évolutions sociales et fiscales ;

sur le plan technique : de la capacité de l’éditeur à sécuriser les données et à assurer leur confidentialité.

Contenu proposé par Aurore R.

proposé par Aurore

R.