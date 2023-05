Fibres de bois recyclées : Metsä Board s’associe avec Soilfood pour améliorer le sol des champs finlandais

Le producteur de papier Metsä Board s'est associé avec son compatriote Soilfood pour valoriser ses fractions de fibres secondaires, créées lors de sa production de carton. Et ce, afin de les convertir en fibres innovantes et circulaires ayant la particularité d'améliorer le sol des champs finlandais. Cette coopération répond à une demande grandissante de ces dernières années en nutriments et fibres recyclés pour l'amélioration des sols.