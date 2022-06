FibreCycle veut faire oublier les complexes en plastique

Remplacer le plastique par le papier dans l’emballage… Il ne se passe pas de jour sans que l’actualité rapporte telle ou telle expérience de tel grand groupe industriel se lançant dans ce projet ou de tel autre fabricant de matériaux d’emballages présentant ses résultats. Même les constructeurs de machines de conditionnement s’y mettent, et avec eux les équipementiers qui développent des solutions pour fabriquer, façonner ou imprimer les emballages. Le projet FibreCycle rassemble trois intervenants différents, l’un, UPM, est un papetier d’envergure mondiale, le deuxième est le producteur de vernis Michelman et le troisième, le spécialiste des machines pour la transformation de matériaux d’emballage Bobst.

Constitué à hauteur de 88% de papier, si l’on exclut la partie imprimée (84% en en tenant compte), FibreCycle est un matériau souple destiné à des applications de conditionnement, tout particulièrement dans l’alimentaire, qui présente une haute barrière aux gaz, notamment à l'oxygène, à l’eau et aux graisses. Sa particularité ? Il est recyclable à 100%, en empruntant les circuits traditionnels de collecte et de valorisation.

Fine couche métallique

Les trois partenaires veulent en faire une alternative « durable » aux complexes multicouches qui constituent la règle dans le conditionnement, mais qui sont pratiquement impossibles à recycler. Sur le FibreCycle, la barrière est rendue possible par la présence d’une fine couche métallique, appliquée sous vide au moyen d'une machine Bobst Expert K5, sur l'accroche (primer) Michelsen qui recouvre le papier. Un deuxième vernis est déposé sur le dessus. Il joue à la fois un rôle de protection et de scellant, une fonction déterminante lorsqu'on sait que le matériau est utilisé sur des machines de conditionnement form-fill-seal (FFS). Environ 4 à 6 grammes de vernis par mètre carré sont appliqués afin d’obtenir l’effet escompté, sachant que la soudure est réalisée face intérieure contre face intérieure. Cela n’aurait sans doute pas été possible sans un papier de qualité. Le substrat principal, un UPM Solide Lucent, est un kraft qui a la particularité d’être à la fois dense, uniforme et résistant sur l’ensemble de sa structure. « Les zones fragiles, présentes dans tous les matériaux cellulosiques, sont moindres sur le Solide Lucent, ce qui permet de garantir, une fois les vernis appliqués, une barrière aux gaz performante à tous les endroits, y compris quand on le plie », souligne Janne Varvemaa, directeur produits et technologie chez UPM papiers de spécialité.

Trois chantiers

FibreCycle est le troisième chantier ouvert par Bobst dans le domaine des films « durables ». Le constructeur travaille également depuis un certain temps sur les films de type monorésine, en polyéthylène (PE) et en polypropylène (PP), dans le cadre du projet Circular Economy for Flexible Packaging (Ceflex) et sur les plastiques biosourcés compostables. En ce qui concerne l’initiative Ceflex, il revendique la mise au point, avec ses partenaires, du premier sachet du marché métallisé, à haute barrière, monomatériau, imprimé par flexographie, qui soit issu de polypropylène recyclé (rPP) postconsommation. Dans le domaine de l’emballage compostable, il travaille en revanche avec Tipa, sur le développement de conditionnements à usage alimentaire. Enfin, le groupe suisse s’est aussi engagé dans le projet R-Cycle afin de faciliter l’identification des déchets d’emballages plastique au moyen d’une signature électronique présente dans l’impression.