Fiat Professional E-Ducato : l’allié des professionnels pour la transition énergétique !

Conçu pour être aussi efficace que les motorisations diesel, le nouvel E-Ducato s’impose comme l’utilitaire résolument dans l’ère du temps. Développé pour répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité électrique, il conserve les capacités et la polyvalence qui font sa réputation depuis 40 ans.

La conception du nouveau E-Ducato ne doit rien au hasard. Le dernier-né de la marque Fiat Professional répond aux contraintes réglementaires pour permettre à ses utilisateurs la continuité de leurs activités.

Un utilitaire conforme aux normes des ZFE

Une genèse murement étudiée. La loi d’orientation des mobilités (LOM) et les futures mesures complémentaires liées aux travaux de la convention citoyenne fixent un cadre strict. L’objectif de la neutralité carbone est visé pour 2050, avec un premier palier : réduire de 37,5 % les émissions de CO 2 d'ici 2030. L'interdiction de la vente de voitures fonctionnant aux énergies fossiles est programmée, quant à elle, d'ici 2040. Ces mesures s’ajoutent aux indicateurs CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui évaluent les performances des constructeurs en matière de rejets de CO 2 , et aux normes WLTP (World harmonized Light-duty Test Procedures) relatives aux émissions de dioxyde de carbone et aux consommations en carburant.

Pour les entrepreneurs, les orientations engagées entraînent des conséquences concrètes pour la poursuite de leurs activités. C’est par exemple le cas des Zones à Faibles Émissions (ZFE), qui s'invitent à présent dans l’ensemble des métropoles régionales. Déjà en place à Lyon, Grenoble et dans le Grand Paris, le dispositif s’étendra cette année à Montpellier, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice, Strasbourg, Toulouse ou encore Rouen. D’ici 2025, ce seront même toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui verront les restrictions, voir les interdictions d’accès aux véhicules thermiques, se multiplier dans le cœur des villes.

Le compromis idéal pour être efficace dans chaque mission

Prêt à relever les défis environnementaux, l’E-Ducato de Fiat Professional se pose comme le nouveau compagnon des artisans-commerçants, des TPE-PME et des collectivités locales, avec la meilleure association autonomie / puissance / capacités, pour continuer à œuvrer, à intervenir, à servir, et ce, quotidiennement.

Le modèle le plus personnalisable du marché mise aujourd’hui sur sa nouvelle motorisation zéro émission pour élargir encore ses atouts. Sa technologie 100 % électrique se conjugue à une autonomie en ville jusqu'à 370 km(2). La régénération à la décélération prolonge les trajets. Et parce que votre temps est compté, 80 % de la batterie peut être rechargée en seulement 50 minutes en courant continu(3).

À l’usage, la puissance de 90 kW du moteur garantit des performances impressionnantes avec un couple immédiat de 280 Nm. Le confort de conduite n’a jamais été aussi perceptible grâce à un silence de fonctionnement total, une sensation unique renforcée par sa boîte automatique.

Si l’électrique devient un incontournable pour les professionnels travaillant en milieu urbain et péri-urbain, l’E-Ducato conserve les qualités attendues d’un modèle utilitaire. Sa charge utile jusqu’à 1 885 kg et son volume utile de 10 à 17 m3 feront toujours la différence !

Un projet sur 4 ans mené grâce à l’analyse des data Le projet de l’E-Ducato a commencé en 2016 par l’analyse des données issues de 28 000 véhicules utilitaires connectés à travers l’Europe, soit 50 millions de km parcourus en conditions réelles. L’objectif étant de comprendre les attentes en autonomie, en charge utile, et en temps de recharge. En comparant ces données avec les besoins réels des utilisateurs de VU, il est apparu que 25 % des professionnels étaient déjà prêts pour adopter un modèle électrifié.

La conversion à l’électrique : un cadre fiscal favorable

Pensée par des professionnels pour des professionnels, la version électrique du Fiat Professional Ducato affiche un coût total de possession étudié. Jamais les frais d'entretien et d’usage n’auront été aussi réduits !

Son approche « all inclusive » intègre une garantie de la batterie de traction jusqu’à 10 ans, l’entretien programmé, l’assistance et la garantie pendant 5 ans ou 120 000 km. Sur le plan fiscal, l’E-Ducato bénéficie des dispositifs particulièrement incitatifs mis en place en faveur de la conversion à l’électrique. L’E-Ducato est éligible au bonus écologique, à la prime à la conversion, aux aides locales, et aux avantages fiscaux en faveur des VU propres.

100 % Ducato, 100 % électrique, 100 % compétent, tel est le concept de la mobilité responsable du nouvel E-Ducato signé Fiat Professional !

(1) disponible prochainement

(2) autonomie selon cycle urbain WLTP, version fourgon MH1, batterie 79 kWh

(3) chargeur 50 KW, batterie de 47 kWh

