Feu vert pour un médicament de rupture pour le français Advicenne dans une maladie rénale rare

C’est une première. Advicenne, laboratoire pharmaceutique français d’une quarantaine de salariés implanté à Nîmes (Gard) et Paris, et spécialiste de la néphrologie, vient d’obtenir une autorisation européenne de mise sur le marché de son médicament ADV7103 dans l’indication de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd). Il s’agira du premier et seul traitement pour cette maladie rare qui touche environ 30 000 personnes en Europe et 20 000 aux Etats-Unis.